Le Shas propose une Loi fondamentale sur l’étude de la Torah, Bennett dénonce une "loi d’exemption poussée à l'extrême"

Le parti orthodoxe Shas a déposé lundi à la Knesset une proposition de "Loi fondamentale : étude de la Torah", qui vise à reconnaître les droits des étudiants en yeshiva et à les aligner sur ceux accordés aux soldats servant dans Tsahal. Cette initiative a immédiatement suscité de vives critiques de la part de plusieurs responsables politiques israéliens.

Le président du Shas, Aryeh Deri, a présenté ce texte comme une mesure historique destinée à consacrer l’importance de l’étude de la Torah pour le peuple juif et la sécurité d’Israël. Lors de la réunion de son groupe parlementaire, il a affirmé que le projet devait être soumis au vote dès cette semaine et a conditionné le soutien de son parti à d’autres projets de loi à son avancement. Il a également appelé les partis du bloc religieux et national à se mobiliser en faveur de cette initiative.

La proposition a toutefois provoqué une réaction immédiate de l’opposition. L’ancien Premier ministre Naftali Bennett, aujourd’hui à la tête du parti "Ensemble", a accusé la coalition de tenter de faire adopter une nouvelle version de la loi sur l’exemption du service militaire sous une appellation différente. Selon lui, le texte reviendrait à accorder aux étudiants en Torah un statut équivalent à celui des soldats engagés dans l’armée. Bennett a qualifié le projet de "loi d’exemption sous stéroïdes" et estimé qu’il portait atteinte à la fois à l’honneur de la Torah et à celui des soldats israéliens combattant actuellement au Liban.

L’ancien chef du gouvernement a également promis que, s’il revenait au pouvoir, il œuvrerait à une intégration plus importante de la population orthodoxe dans le marché du travail et dans le service militaire. Selon lui, cette évolution est indispensable pour préserver l’avenir de l’État d’Israël.

Les critiques sont également venues de la majorité. L’ancien président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, Yuli Edelstein, a estimé que l’égalité des droits entre étudiants en Torah et militaires constituerait une erreur. Selon lui, une telle mesure risquerait de nuire au monde de la Torah lui-même, affirmant que ceux qui servent dans Tsahal doivent bénéficier d’un statut et d’avantages supérieurs.