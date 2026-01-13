Les chefs de la coalition appellent Netanyahou à défier la Cour suprême sur le limogeage de Ben Gvir

Les dirigeants des partis de la coalition ont adressé mardi une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou, dans laquelle ils rejettent la position de la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, qui exige que Netanyahou justifie pourquoi il ne limoge pas le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir.

La missive a été signée par le président de la coalition Ofir Sofer, le ministre des Finances et chef du parti Sionisme religieux Betsalel Smotrich, le ministre des Affaires étrangères et chef du parti Droite nationale Gideon Sa'ar, ainsi que par Ben Gvir lui-même.

Dans leur lettre, les chefs de la coalition écrivent : "La tentative de la conseillère juridique sortante de limoger un ministre senior du gouvernement constitue une tentative de coup d'État contre la démocratie. Nous nous dresserons comme un rempart contre la destitution sans fondement d'un ministre du gouvernement."

Ils ajoutent : "Aucune instance juridique, y compris la Cour suprême, n'a l'autorité légale d'imposer la destitution d'un ministre du gouvernement, surtout lorsqu'aucun acte d'accusation n'a été déposé contre lui. Nous ne laisserons pas faire cela. Seul le peuple choisit ses dirigeants, et seul le peuple décide dans les urnes qui sont ses élus."

Cette déclaration intervient après que la conseillère juridique du gouvernement a saisi début janvier la Cour suprême pour exiger une ordonnance conditionnelle obligeant Netanyahou à justifier pourquoi il n'a pas relevé Ben Gvir de ses fonctions, dans le cadre des pétitions déposées contre le maintien du ministre à son poste. Dans sa requête, Baharav-Miara a écrit : "Il n'est pas possible de protéger le public contre la conduite systématique de violation de l'indépendance de la police, qui met en danger son caractère d'institution étatique et apolitique."

Pour rappel, lors d'une réunion gouvernementale houleuse la semaine dernière, le Premier ministre Netanyahou avait répondu au conseiller juridique adjoint du gouvernement, Gil Limon, qu'il n'avait pas l'intention de limoger Ben Gvir.