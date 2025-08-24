Benny Gantz pose ses conditions pour revenir au gouvernement

Articles recommandés -

Benny Gantz, président du parti Bleu Blanc, a organisé samedi soir une conférence de presse surprenante où il a appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le leader de l'opposition Yair Lapid et Avigdor Liberman à former un "gouvernement de libération des otages" pour une durée de six mois. Cette proposition intervient alors que Netanyahou hésite à accepter un cessez-le-feu de 60 jours qui pourrait libérer 10 otages vivants.

Trois conditions non négociables

Gantz a posé trois conditions claires pour ce gouvernement d'unité temporaire. D'abord, le mandat devra commencer par un accord global ramenant tous les otages chez eux. Ensuite, un plan de service national sera élaboré en quelques semaines pour recruter la communauté orthodoxe et alléger le fardeau des réservistes actuels. Enfin, des élections anticipées seront organisées au printemps 2026, avec l'adoption d'une loi de dissolution de la Knesset.

"Je sais que les usines à poison vont commencer à fonctionner. On dira que je veux sauver Netanyahou. C'est faux, je veux sauver les otages", a déclaré Gantz, anticipant les critiques. Il a rappelé avoir rejoint des gouvernements par le passé avec 33 mandats puis quand son parti était en tête des sondages, soulignant qu'il n'avait "que tout à perdre" politiquement.

Une stratégie calculée face aux radicaux

Selon un proche de Gantz, cette initiative a été préparée pendant des semaines, face à l'opposition prévisible des ministres d'extrême droite Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich à tout accord d'otages. L'ancien général a consulté des personnalités importantes en Israël et à l'étranger, estimant qu'un accord global reste possible.

"Le problème c'est que quand nous sommes en position de pression sur le Hamas, nous ne la concrétisons pas. Cela ne doit plus se reproduire. Pour beaucoup d'otages, ce pourrait être la dernière chance", explique cette source.

Réactions contrastées

Ben Gvir a immédiatement attaqué Gantz, rappelant les différences politiques sur l'Iran, le Liban, la Syrie et Rafah. Yair Lapid, de son côté, a réaffirmé son soutien : "Tu as de moi un filet de sécurité de 24 voix pour tout accord d'otages. Tu n'as même rien à donner en échange, ramène-les juste à la maison."