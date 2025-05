"Les dirigeants de l'Etat d'Israël sont en majorité des déserteurs", affirme Naftali Bennett

Lors de la "Conférence israélienne sur les technologies de l'information", qui se tenait lundi matin, l'ancien Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a critiqué la politique du gouvernement concernant le service militaire dans Tsahal et la surcharge imposée aux réservistes . "Les dirigeants actuels du pays travaillent jour et nuit pour transférer des milliards afin de perpétuer cette même désertion. Ainsi, nous avons un peuple dont la majorité sert, dirigé par un leadership qui pousse à la désertion", a-t-il expliqué.

Naftali Bennett a également évoqué la mobilisation par décret d'urgence annoncée samedi. "Ces convocations sont arrivées aux laïcs, aux religieux, aux gens de droite et de gauche, aux personnes de la périphérie, aux personnes du centre, et tous se présentent, car dans un char à Gaza, il n'y a ni droite ni gauche, ni religieux ni laïcs. Il y a une unité d'objectif - ramener les otages à la maison, vaincre le Hamas, et une alliance se forme ici : une alliance de ceux qui servent."

IDF Spokesperson

"Ceux qui servent sont ceux qui, le 7 octobre, n'ont pas posé de questions, ont couru vers le sud en direction de la zone frontalière pour sauver leurs frères et sœurs. Ceux qui servent sont les millions d'Israéliens qui se lèvent chaque jour pour aller travailler, paient des impôts, font également leur service de réserve et donnent à l'État", a-t-il poursuivi.

"Alors que la majorité de l'État d'Israël, environ 70%, appartient à cette unité de ceux qui servent, le leadership de l'État d'Israël aujourd'hui est, dans son écrasante majorité, composé de déserteurs", a-t-il accusé. "Cinq des six chefs de partis de la coalition actuelle se sont soustraits soit complètement au service militaire, soit à un service militaire significatif."

"Cela doit changer et le peuple veut ce grand changement. Et je vous dis que l'unité de ceux qui servent, l'alliance de ceux qui servent, va d'abord unifier le pays, elle vaincra et elle réhabilitera et reconstruira à nouveau l'État d'Israël", a conclu Bennett.