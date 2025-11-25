Les membres du Likoud appelés aux urnes pour des élections internes

Environ 140 000 membres du Likoud sont attendus demain dans les 85 bureaux de vote répartis à travers le pays pour des élections internes majeures, les premières d’une telle ampleur depuis 2012. Ces scrutins doivent redéfinir l’équilibre des forces au sein du parti de droite au pouvoir et renouveler ses instances dirigeantes.

Les bureaux ouvriront à 9h et fermeront à 21h, à l’exception des petites antennes où le vote se terminera à 19h. Au total, quelque 3 500 membres du Comité central seront élus, dont 500 à 1 000 siégeront de droit en raison de leurs fonctions internes. Les militants devront également désigner les conseils locaux des branches ainsi qu’environ 1 500 nouveaux membres du Comité central.

À Jérusalem, qui constitue la plus grande section du Likoud avec près de 7 000 inscrits, la compétition est particulièrement suivie : le député Amit Halevi affronte une liste commune formée des ministres Dudi Amsalem et Nir Barkat, deux figures influentes du parti.

Une fois ce premier scrutin achevé, une convention générale sera convoquée pour élire formellement les nouveaux membres du Comité central. Suivront ensuite des élections pour la présidence du Comité, la présidence du secrétariat, ainsi que pour la composition du secrétariat du parti.

Le Comité central joue un rôle déterminant dans le fonctionnement du Likoud : il fixe l’agenda interne, supervise les instances disciplinaires, adopte les règlements et participe à l’élaboration de la liste électorale du parti pour la Knesset. Ce scrutin constitue donc un test crucial pour les clans internes comme pour les ambitions futures de ses dirigeants.