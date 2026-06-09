Les orthodoxes attaquent Betsalel Smotrich sur la conscription

Les tensions s'accentuent entre les partis orthodoxes et le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, sur fond de débat autour de la conscription des étudiants des yeshivas.

Dans un éditorial virulent publié mardi, le quotidien haredi HaMevasser accuse Betsalel Smotrich de bloquer plusieurs initiatives réclamées par les partis orthodoxes, notamment la loi sur les garderies, destinée à préserver certains avantages sociaux pour les personnes concernées par les nouvelles obligations militaires.

Les critiques portent également sur le refus du chef du Parti sioniste religieux d'apporter son soutien à la Loi fondamentale sur l'étude de la Torah. Ce texte vise à accorder une exemption quasi générale de service militaire aux étudiants des yeshivas et à reconnaître leur statut comme équivalent à celui des soldats en matière de droits.

Des sources citées par HaMevasser ont exprimé leur « profonde déception » face à l'attitude du ministre, estimant qu'il abandonne des dizaines de milliers de jeunes orthodoxes concernés par les nouvelles règles de conscription.

« Alors que nous assistons à une persécution des érudits de la Torah, on pourrait s'attendre à ce qu'un ministre des Finances religieux soit à leurs côtés », ont déclaré ces sources.

Les responsables haredim rappellent également que les partis orthodoxes ont soutenu au fil des années plusieurs projets défendus par Betsalel Smotrich et le courant sioniste religieux, notamment en Judée-Samarie, malgré leur coût budgétaire élevé.

Ils accusent aujourd'hui le ministre d'un manque de réciprocité et l'appellent à revoir sa position sur les questions liées à l'étude de la Torah et au service militaire.

Cette nouvelle passe d'armes illustre les tensions persistantes au sein de la coalition de Benjamin Netanyahou autour de la réforme du système de conscription et du statut des étudiants orthodoxes.