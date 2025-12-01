Les orthodoxes redoutent un revirement de Netanyahou sur la conscription en cas de grâce présidentielle

Le journal Yated Ne'eman, organe du parti orthodoxe Degel HaTorah, a exprimé lundi une inquiétude majeure : si le président Isaac Herzog accorde sa grâce au Premier ministre Benjamin Netanyahou, celui-ci pourrait revenir sur ses engagements concernant la loi sur la conscription des orthodoxes.

Dans un éditorial signé par Israël Friedman, le journal soulève une crainte explicite : "Si Netanyahou obtient la grâce demandée, il est probable que de nouvelles options politiques s'ouvriront à lui. Il ne sera plus considéré comme un 'criminel condamné' et ne portera plus cette marque d'infamie, ce qui lui permettra d'élargir son gouvernement avec des partenaires désireux de retrouver les fauteuils ministériels."

Selon l'éditorialiste, dans un tel scénario, "il sera facile pour Netanyahou de se libérer de ses engagements, car il ne craindra plus la défection de partis de sa coalition. De la politique à son meilleur, mais de la morale à son pire."

Le quotidien orthodoxe adresse un avertissement sans équivoque au chef du gouvernement : "Cela doit allumer un million de voyants d'alerte rouges, alors que se pose la question de la régularisation du statut légal des étudiants en Torah." L'article rappelle que Netanyahou "s'est engagé dans un accord de coalition et par des promesses sans ambiguïté à corriger cette injustice. Il sait parfaitement que ne pas honorer ses promesses constitue un mensonge, une tromperie et une trahison."

Le journal conclut de manière cinglante : "Que cela ne soit en aucun cas exploité pour fuir une parole donnée et un devoir juif historique. De cet engagement, il n'existe aucune grâce possible."

Parallèlement, dimanche soir, Moti Babchik, cadre du parti Agoudat Israël, a informé le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Boaz Bismuth, de leur opposition à toute loi incluant des sanctions contre les étudiants de yeshiva. Lorsque Bismuth a déclaré espérer faire passer la loi "d'ici un mois et demi ou deux", Babchik a rétorqué : "L'instruction était claire : nous n'acceptons pas de sanctions contre les jeunes de yeshiva et les étudiants."

Quelques heures avant cette réunion, les journaux orthodoxes HaModia et HaMevaser avaient critiqué vivement le projet de loi, écrivant : "Grande douleur dans le monde juif face au texte de la proposition de loi sur le statut des étudiants de yeshiva."