Les partis arabes israéliens tentent de relancer la Liste unifiée avant les élections

Les partis arabes israéliens Hadash, Ta’al et Balad ont annoncé leur volonté de former une nouvelle liste électorale commune en vue des prochaines élections législatives et ont appelé le parti islamiste Ra’am à rejoindre l’initiative.

Dans une déclaration commune, les trois formations affirment vouloir constituer une alliance technique afin de «renforcer la représentation arabe» à la Knesset et de «faire tomber le gouvernement de droite extrême».

«Nous souhaiterions que Ra’am soit également partenaire de cet accord politique», indiquent les partis, tout en reconnaissant l’existence de «profondes divergences» avec le mouvement dirigé par Mansour Abbas concernant «la nature et l’orientation» de la future coalition électorale.

Malgré ces désaccords, Hadash, Ta’al et Balad estiment que les partis arabes font face à des «dangers existentiels» qui imposent une union des forces avant le scrutin.

Longtemps considérée comme la principale force politique arabe en Israël, Hadash milite depuis plusieurs mois pour la reconstitution de la Liste unifiée, qui avait permis aux partis arabes israéliens d’atteindre une influence politique sans précédent.

Lors des élections de 2020, cette alliance avait obtenu 15 sièges sur 120 à la Knesset, devenant alors la troisième force politique du pays et mobilisant massivement l’électorat arabe israélien.

La coalition s’était toutefois désintégrée en 2021 après le départ du parti islamiste Ra’am de Mansour Abbas, qui avait choisi de rejoindre le gouvernement de coalition mené par Naftali Bennett et Yaïr Lapid afin d’évincer Benjamin Netanyahou du pouvoir.

L’année suivante, le parti nationaliste Balad avait également quitté l’alliance pour tenter une candidature indépendante, finalement sans succès.

À l’approche des prochaines élections, les partis arabes espèrent désormais retrouver une unité capable de restaurer leur poids politique au sein du paysage israélien.