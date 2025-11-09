Les partis d'opposition annoncent une coalition pour lutter contre le projet de loi sur la conscription

Les dirigeants du "bloc du changement", alliance hétéroclite réunissant des partis d'opposition de droite, centre et gauche contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ont publié samedi soir une déclaration commune à l'issue d'une réunion stratégique. Ils s'engagent à lutter "à la Knesset, dans les rues et dans l'arène judiciaire" contre le projet de loi gouvernemental réglementant l'enrôlement des ultra-orthodoxes, qu'ils qualifient de "loi sur l'évasion".

Cette coalition rassemble le chef de l'opposition Yaïr Lapid, l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, Avigdor Liberman (Israel Beytenou), Gadi Eisenkot (Yashar!), Benny Gantz (Bleu Blanc) et Yaïr Golan (Démocrates). Ces formations tentent actuellement de coordonner leurs efforts pour renverser la coalition d'extrême droite au pouvoir.

Dans leur communiqué, les leaders de l'opposition saluent les récents progrès accomplis dans le rapatriement des dépouilles des otages et indiquent avoir "discuté de la poursuite de la stratégie du bloc en vue de la victoire aux élections".

"Nous entendons lutter contre la loi sur la désertion à la Knesset, dans la rue et devant les tribunaux", affirment les signataires. "Compte tenu du lourd fardeau qui pèse sur les troupes régulières et les réservistes, nous exigeons que l'armée agisse conformément à la loi et intensifie ses efforts de recrutement parmi les ultra-orthodoxes. L'immense majorité du peuple israélien souhaite un recrutement égal pour tous et nous nous battrons pour que cela devienne réalité."

L'opposition dénonce également "les nouvelles tentatives de réforme du système judiciaire et des médias". "Les tentatives incessantes de saper le système judiciaire et les lois sur les médias constituent une répétition pure et simple du coup d'État judiciaire et une tentative d'ingérence dans la campagne électorale en cette année électorale — nous ne le permettrons pas et nous le combattrons", martèle la déclaration.

Ces critiques font référence à plusieurs textes législatifs controversés actuellement à l'examen : un projet de loi octroyant au gouvernement un contrôle étendu sur les médias audiovisuels et les sites d'information, adopté en première lecture mardi à la Knesset, ainsi qu'une série de propositions visant à affaiblir considérablement les pouvoirs du procureur général.

Le "bloc du changement" réaffirme enfin sa détermination à "œuvrer de toutes nos forces pour que des élections puissent avoir lieu le plus rapidement possible".