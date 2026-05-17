Les partis orthodoxes accusent Benjamin Netanyahou de vouloir gagner du temps

La crise entre Benjamin Netanyahou et ses alliés orthodoxes s’aggrave autour de la loi sur l’exemption de conscription des étudiants de yeshiva.

Selon des sources politiques orthodoxes citées par Kikar HaShabbat, le bureau du Premier ministre aurait proposé de reprendre dès demain les discussions en commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, afin de faire avancer le texte vers ses deux dernières lectures.

Mais les partis orthodoxes soupçonnent Benjamin Netanyahou de chercher surtout à gagner du temps. Selon une source de Degel HaTorah, le Premier ministre voudrait repousser les élections à octobre, tandis que les orthodoxes préfèrent une date en septembre, pendant les fêtes juives.

« Que fait-on quand on veut acheter du temps ? On annonce aux orthodoxes qu’il y a une percée pour obtenir une majorité, alors qu’il n’y a pas de majorité », a affirmé cette source.

Une source d’Agudat Yisrael accuse également Benjamin Netanyahou et ses proches de « mentir aux orthodoxes ». Degel HaTorah et Agudat Yisrael forment ensemble le parti Judaïsme unifié de la Torah.

Dans un communiqué, le bureau du rabbin Dov Lando, chef spirituel de Degel HaTorah, a indiqué qu’il avait demandé aux députés de ne pas se laisser entraîner dans des « jeux politiques » et de soutenir la dissolution de la Knesset dès mercredi.

De son côté, le chef du Shas, Aryeh Deri, aurait dit aux députés de son parti que la coalition avait échoué à faire adopter « la loi la plus fondamentale et la plus cruciale » pour les partis orthodoxes. Selon lui, il n’y a désormais « pas d’autre choix » que de provoquer de nouvelles élections le plus rapidement possible.

La loi sur l’exemption de conscription se heurte à une forte opposition au sein de l’armée, du bureau de la procureure générale et même parmi certains députés de la coalition.