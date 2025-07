Un journal orthodoxe avertit Netanyahou : "Même Churchill a fini par être évincé"

Articles recommandés -

Dans un contexte de crise autour de la loi sur la conscription militaire des orthodoxes, le quotidien Yated Ne'eman, affilé au parti Degel HaTorah, a publié mercredi un message particulièrement explicite à l'intention du Premier ministre Benjamin Netanyahou. À travers un article historique consacré à Winston Churchill, le journal orthodoxe a envoyé un avertissement à peine voilé sur les dangers d'ignorer ses alliés politiques.

Un parallèle historique lourd de sens

L'article rappelle comment Churchill, malgré sa victoire dans la Seconde Guerre mondiale, a perdu les élections britanniques de 1945. "Ivre de victoire, il a méprisé la force de l'agitation populaire et a fait de fausses promesses de changement", écrit le journal dans une critique acerbe qui résonne comme un avertissement direct à Netanyahou.

Le texte poursuit : "Les fausses promesses et l'indifférence aux besoins du peuple, y compris ceux qui étaient ses partisans et ses soutiens, ont eu un prix lourd. On aurait pu penser, à juste titre, qu'à la fin de la guerre, la place de Churchill à la tête du gouvernement était assurée sans conteste, et que seul un fou oserait s'opposer à lui. Mais ce ne fut pas le cas."

Une menace à peine voilée

La crise actuelle oppose les partis orthodoxes au gouvernement Netanyahou sur la question de la conscription militaire obligatoire, les dirigeants de ces formations politiques ayant fixé des ultimatums pour obtenir des progrès sur cette législation. Un dirigeant lituanien orthodoxe a même ordonné à son parti de soutenir une motion qui pourrait faire chuter la coalition et déclencher de nouvelles élections.

L'article conclut sur une note prémonitoire : "Certes, après quelques années, il est redevenu Premier ministre - mais il n'a plus jamais retrouvé sa grandeur historique aux yeux du peuple britannique." Un message clair sur le destin qui pourrait attendre Netanyahou s'il venait à perdre le soutien de ses alliés orthodoxes.

Boycott parlementaire et projets de loi annulés

Cette semaine, les partis orthodoxes ont boycotté les votes à la Knesset, contraignant la coalition à retirer plusieurs projets de loi privés soutenus par les formations religieuses. Parmi les textes abandonnés figurent notamment une proposition de réforme du poste de conseiller juridique du gouvernement et une loi sur l'égalisation des salaires des hauts fonctionnaires.

Cette escalade témoigne de la détérioration des relations entre Netanyahou et ses partenaires orthodoxes, essentiels à la survie de sa coalition. L'utilisation de l'exemple churchillien par Yated Ne'eman illustre la gravité de la menace : même les dirigeants les plus prestigieux peuvent voir leur "charme" s'estomper lorsqu'ils négligent leurs soutiens politiques.

La crise souligne la fragilité de l'équilibre gouvernemental israélien, où les partis orthodoxes détiennent un pouvoir de nuisance considérable sur des questions qui touchent au cœur de leur identité communautaire.