Les partis orthodoxes refusent de s'engager sur le vote de la loi sur la conscription

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se heurte à un mur. Selon les informations révélées jeudi soir par la chaîne publique Kan, il a tenté au cours des dernières 24 heures d'obtenir des députés orthodoxes l'assurance qu'ils voteraient en faveur de la loi sur la conscription s'il acceptait de relancer les débats parlementaires.

La réponse des partis religieux a été sans ambiguïté : impossible de s'engager. Leur crainte ? Que le texte ne soit modifié au cours des discussions au sein de la commission des Affaires étrangères et de la Défense.

Malgré cette absence de garantie, Netanyahou penche pour un lancement des débats dès la semaine prochaine ou la suivante. L'objectif est clair : faire revenir rapidement le parti Shas au sein de la coalition gouvernementale.

Mercredi, les dirigeants de la communauté lituanienne orthodoxe, les rabbins Landau et Hirsch, chefs spirituels du parti Degel HaTorah, ont donné leur feu vert pour faire avancer le projet de loi en commission. Toutefois, ils ont posé une condition : une fois le texte définitif présenté, mais avant le vote en plénière à la Knesset, il devra être soumis aux grandes autorités rabbiniques qui décideront alors de la position à adopter.

Au Likoud, cette annonce a provoqué l'irritation. Les dirigeants du Likoud, le parti du Premier ministre, espéraient une réponse claire, pour ou contre. Ils réfléchissent désormais à la stratégie à adopter. Tant que l'issue du vote reste incertaine, le parti au pouvoir hésite à assumer le coût politique d'une telle initiative face à l'opinion publique.