Les partis orthodoxes soutiendront le budget en échange d'avantages substantiels

La réunion gouvernementale pour l'approbation du budget de l'État a été fixée jeudi soir à dans trois semaines, après que des accords de principe ont été conclus avec les partis orthodoxes. L'adoption du budget est cruciale pour la survie du gouvernement, car son rejet entraînerait automatiquement sa chute.

Les contreparties obtenues par les partis religieux dans le budget lui-même incluent une augmentation des financements des réseaux éducatifs orthodoxes et du programme "Ofek Hadash" (Nouvel horizon) destiné à cette communauté. Cette enveloppe supplémentaire sera présentée non pas comme une hausse budgétaire, mais comme une "compensation" pour les coupes subies l'année dernière dans le cadre des réductions transversales. Toutefois, les autres ministères ne bénéficieront pas d'une compensation similaire.

Au-delà de l'aspect budgétaire, un ensemble de mesures législatives à la Knesset a été garanti aux orthodoxes. Parmi celles-ci, la loi sur les crèches sera promue dès les trois prochaines semaines. Cette législation permettra le financement public des garderies, y compris pour les enfants dont les parents ne servent pas dans l'armée, une question particulièrement sensible dans un pays où le service militaire est en principe obligatoire.

Par ailleurs, la loi sur les tribunaux rabbiniques continuera d'avancer, et une législation du ministère des Affaires religieuses sera adoptée pour annuler définitivement la réforme de la cacherout mise en place par le précédent gouvernement. Cette nouvelle loi entraînera la création de plusieurs milliers de postes supplémentaires de surveillants de cacherout dans la fonction publique.