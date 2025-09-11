Lieberman dévoile un plan pour unir l’opposition et promouvoir une nouvelle constitution

Articles recommandés -

Le chef du parti Israel Beitenou, Avigdor Lieberman, a présenté jeudi un « document de principes » destiné à unifier les partis d’opposition dans la perspective des prochaines élections législatives, prévues en octobre 2026, mais qui pourraient être anticipées. Ce bloc anti-Netanyahou réunit des formations de droite, du centre et de gauche, et vise à offrir une alternative à l’actuel gouvernement.

Ce plan, rédigé par le député Oded Forer, met l’accent sur l’adoption d’une constitution garantissant la démocratie, les droits humains et la séparation des pouvoirs. Elle limiterait le mandat du Premier ministre à deux mandats et instaurerait la conscription universelle, avec des sanctions allant jusqu’au retrait du droit de vote pour les réfractaires.

Le projet prévoit aussi une réforme profonde de l’État : création d’une commission d’enquête sur l’attaque du 7 octobre 2023, introduction d’études laïques obligatoires, affaiblissement du pouvoir du rabbinat, reconnaissance du mariage civil et mise en place de transports publics le Shabbat. Les conseils religieux locaux financés par l’État seraient supprimés. Sur le plan sécuritaire, Lieberman propose de stabiliser la Cisjordanie en coopération avec la Jordanie et de confier la gestion de Gaza à une entité internationale avec l’appui des États-Unis, en fermant les points de passage et en cessant l’approvisionnement du territoire. Une réunion des leaders de l’opposition est prévue le 20 septembre avec Yair Lapid, Benny Gantz, Yair Golan et Lieberman pour poser les bases d’un programme commun. Naftali Bennett, qui plaide pour une « grande alliance centriste », y sera absent pour raisons personnelles mais reste impliqué dans les discussions.