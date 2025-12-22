Liens avec un lobbyiste pro-Qatari : Bennett accuse Netanyahou de "trahison la plus grave de l'histoire du pays"

Naftali Bennett, ancien Premier ministre et ministre de la Défense, a publié lundi une déclaration particulièrement virulente suite aux révélations de la chaîne i24NEWS en hébreu concernant les connexions entre de hauts responsables du bureau de Netanyahou et un lobbyiste œuvrant à promouvoir des messages pro-qataris dans les médias israéliens.

Bennett qualifie l'affaire d'"événement de trahison le plus grave de l'histoire d'Israël" et exige la démission immédiate du Premier ministre. "Le bureau de Netanyahou a trahi l'État d'Israël et les soldats de Tsahal en temps de guerre et a agi pour le Qatar contre de l'argent, et Netanyahou lui-même dissimule cela", écrit-il. "Ce sont des mots durs, et je les assume pleinement."

Selon Bennett, "trois des conseillers les plus proches de Netanyahou ont servi de facto comme agents opérationnels rémunérés par le Qatar et le Hamas au plus fort de la guerre, alors que nos soldats se battaient et mouraient sous les balles du Hamas achetées avec l'argent qatari. Cela peut certainement expliquer pourquoi le gouvernement israélien a échoué dans l'objectif suprême qu'il s'était fixé : la destruction du Hamas."

L'ancien Premier ministre énumère quatre "faits indiscutables" : les trois conseillers ont reçu des salaires du Qatar pendant la guerre et ont eu accès aux lieux les plus classifiés ; "Qatar = Hamas" ; les conseillers ont utilisé leur position pour renforcer le Qatar ; et les objectifs du Qatar (survie du Hamas) sont opposés à ceux d'Israël. "Ils ont choisi un camp", affirme-t-il.

Bennett cite comme exemple de dommage sécuritaire les actions visant à discréditer l'Égypte, opposée au Hamas, tout en blanchissant le Qatar qui le soutient. "Exactement l'inverse de notre intérêt sécuritaire."

"Netanyahou savait-il en temps réel que ses conseillers étaient des agents qataris ? Ne l'a-t-il pas remarqué ? Les deux options sont extrêmement graves et exigent sa démission immédiate", conclut Bennett, promettant qu'une commission d'enquête d'État serait établie "dès le premier jour" de son éventuel gouvernement.

Le chef de l'opposition Yair Lapid a également réagi, qualifiant la déclaration de Bennett de "précise" et l'affaire de "trahison la plus grave de l'histoire du pays".