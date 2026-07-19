Likoud : victoire de Netanyahou dans la bataille des primaires, le scénario de la liste contrôlée se précise

Le Comité constitutionnel du Likoud a approuvé ce dimanche la proposition du Premier ministre Benjamin Netanyahou concernant la composition de la liste du parti pour les prochaines élections, tandis que l’initiative portée par le député David Bitan a été écartée et ne sera pas soumise au vote du Comité central du mouvement.

La décision intervient après plusieurs jours de débats internes autour de la réforme temporaire du système des primaires, à la suite de l’annulation du scrutin prévu au sein du parti. La réunion du Comité constitutionnel, présidée par le ministre Haïm Katz et tenue en présence de Netanyahu, a validé la proposition du Premier ministre « à la majorité des voix ».

Le dispositif adopté prévoit notamment l’attribution de huit places réservées à Netanyahou dans la liste électorale, sans nécessiter d’approbation supplémentaire. Le texte précise également que les ministres, vice-ministres et députés ne pourront pas concourir dans les circonscriptions locales, sauf dans le cadre d’une rotation destinée à assurer une représentation sectorielle non juive.

La proposition maintient par ailleurs les garanties de représentation des femmes au sein de la liste. Elle prévoit que si seulement deux femmes figurent parmi les quatorze premières places, une seule garantie de représentation — celle concernant la dixième position — pourra être supprimée.

Le texte comporte également une clause liée à la situation sécuritaire. En cas d’escalade militaire majeure, définie comme un passage à une situation d’urgence incluant des restrictions sur les rassemblements, le président du mouvement pourrait décider de remplacer les primaires par un comité chargé de constituer la liste du parti.

Lors d’une réunion à huis clos un peu plus tôt ce dimanche avec des responsables locaux du Likoud, Netanyahou avait déclaré : « Si la situation sécuritaire ne permet pas la tenue des primaires, la liste sera établie par un comité régulier. » Cette déclaration a suscité des critiques de certains membres du parti, qui estiment que le mécanisme pourrait donner au Premier ministre un contrôle accru sur la composition de la liste.

La proposition concurrente du député David Bitan n’a, elle, pas obtenu suffisamment de soutien au sein du Comité constitutionnel et ne sera donc pas présentée au Comité central du Likoud.

Le dossier des primaires agite le Likoud depuis plusieurs semaines. Le tribunal interne du parti avait récemment ordonné une nouvelle discussion après l’annulation du vote initial, qui devait permettre aux milliers de membres du mouvement de se prononcer sur les changements proposés. Une requête déposée juste avant l’ouverture du scrutin avait entraîné la suspension du processus.