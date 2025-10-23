Loi sur la conscription : le parti Shas annonce qu'il quitte ses fonctions au sein de la coalition

Le parti orthodoxe Shas a annoncé ce jeudi son retrait officiel de ses fonctions au sein de la coalition, marquant une nouvelle étape dans la crise politique provoquée par le projet de loi sur l’exemption du service militaire pour les étudiants des yeshivot.

Dans un communiqué publié ce jour, la formation explique sa décision en invoquant la directive du Conseil des érudits de la Torah datant du mois d'août, qui exigeait que le gouvernement soumette au vote la loi réglementant le statut des étudiants en yeshiva avant l’ouverture de la session d’hiver de la Knesset. « Cela n’a malheureusement pas encore été fait », déplore le parti, ajoutant qu’il se retire donc de toutes ses fonctions de coalition.

Conséquence directe de cette décision, le député Yossi Taib, président de la commission de l’Éducation, et le député Yoni Meshriki, président de la commission de la Santé, ont remis jeudi leurs lettres de démission au président de la Knesset.

Le Shas affirme toutefois qu’il « continuera de tout mettre en œuvre pour régulariser le statut des étudiants de yeshiva et des érudits en Torah », qualifiés de « gardiens de l’existence spirituelle et historique du peuple juif ». Le parti dénonce par ailleurs ce qu’il appelle « une campagne de persécution politique » visant les étudiants des institutions religieuses.

Le parti précise qu’il pourrait réintégrer le gouvernement une fois la question du statut des étudiants de yeshiva résolue, et qu’en attendant, il travaillera en étroite coordination avec les autres factions haredi. Ses positions sur les votes à la Knesset seront déterminées en consultation permanente avec le Conseil des Sages de la Torah.