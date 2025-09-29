Malgré les oppositions, la loi sur la peine de mort pour terroristes pourrait être soumise au vote

Les membres du parti Otzma Yehudit (Force juive) ont l'intention de poursuivre la promotion de la loi instaurant la peine de mort pour les terroristes et de la soumettre au vote de la Knesset, malgré l'avis du conseiller juridique du parlement israélien qui estime la démarche illégale, a révélé lundi la radio publique Kan Reshet Bet.

Dimanche, le projet de loi a été approuvé par la commission de sécurité nationale, en dépit de l'opposition du conseiller juridique de la commission, Ido Ben Yitzhak. Ce dernier a clairement indiqué lors des débats que ce vote était illégal, un accord ayant été conclu avant la session pour qu'aucun vote n'ait lieu pendant la suspension des travaux parlementaires.

Selon une source proche du dossier, la poursuite de cette procédure constituerait un précédent sans équivalent dans l'histoire de la Knesset. Même si le texte était adopté, la Cour suprême devrait l'invalider en raison de l'avis juridique rendu par les services du parlement.

Netanyahou contre Ben Gvir

La présentation de cette loi en commission a provoqué un différend entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. D'après les informations diffusées par Kan, Netanyahou et Gal Hirsch, coordinateur pour les otages, ont tenté d'empêcher l'examen du texte en contactant Ben Gvir, qui a insisté pour maintenir la séance.

Hirsch a fait valoir lors des débats que ce n'était pas le moment d'examiner une telle loi alors qu'Israël "mène une opération militaire et diplomatique combinée pour le retour des otages".

Pour Ben Gvir, cette loi constitue au contraire "une priorité absolue" destinée à "créer une dissuasion de poids". Selon le ministre, le Hamas "devrait savoir que si un seul cheveu d'un otage venait à tomber, la peine de mort s'appliquerait".