Mansour Abbas affirme avoir été pressé par des acteurs étrangers de s’allier à Netanyahou en 2021

Le président du parti arabe Ra’am, Mansour Abbas, a déclaré samedi que des acteurs liés à l’étranger, possiblement au Qatar, l’avaient encouragé à poursuivre les négociations de coalition avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou après les élections de 2021, plutôt que de rejoindre les partis d’opposition. Selon Abbas, cette pression était liée à la perception d’une attitude conciliante de Netanyahou envers le Hamas.

Dans une interview à N12, Mansour Abbas a expliqué que, avant l’offensive du Hamas du 7 octobre 2023, Netanyahou aurait cherché à conclure un « accord à long terme » avec le groupe terroriste afin de maintenir la direction palestinienne fragmentée entre le Hamas et l’Autorité palestinienne en Judée-Samarie.

Interrogé sur d’éventuels signaux directs du Qatar lors de ses rencontres avec Netanyahou, Abbas a répondu qu’« il n’y avait pas de messages de cet ordre », tout en précisant avoir été contacté par « des gens en Israël ayant des liens avec des pays étrangers ». Ces contacts l’auraient encouragé à former un gouvernement avec Netanyahou, selon lui parce que « Netanyahou ne fait pas la guerre ».

Abbas a ajouté : « J’ai compris que Netanyahou avait intérêt à préserver la fragmentation côté palestinien et qu’il cherchait à promouvoir un accord à long terme avec le Hamas à Gaza. » Il a évoqué des « allusions » à ce sujet lors des discussions de coalition.

En 2021, le chef du parti arabe a été courtisé par Netanyahou pour rejoindre sa coalition, mais il a finalement choisi de s’allier aux rivaux du Premier ministre, permettant à Ra’am de devenir le premier parti arabe depuis des décennies à entrer dans un gouvernement dirigé par Naftali Bennett et Yair Lapid.

Abbas a également commenté l’affaire Qatargate, dans laquelle trois collaborateurs du Premier ministre sont accusés d’avoir effectué des missions de relations publiques rémunérées pour le Qatar, affirmant que l’intérêt commun de Netanyahou, du Hamas et du Qatar était alors de préserver le statu quo.

Ses propos ont provoqué de vives réactions de l’opposition. L’ancien Premier ministre Naftali Bennett a déclaré : « Sinwar [chef du Hamas, depuis assassiné] préférait Netanyahou parce que Netanyahou est bon pour le Hamas. M. Netanyahou a renforcé Sinwar et financé le Hamas, menant finalement au massacre du 7 octobre. »

Gilad Kariv, député du parti des Démocrates, a appelé à une enquête sur le chef du gouvernement pour ses liens présumés avec le Qatar, estimant que « l’ingérence étrangère dans les élections pourrait se répéter ».

Mansour Abbas a également rappelé que Netanyahou lui avait fait des « leçons » sur Zeev Jabotinsky lors des négociations de coalition, semblant insister sur le rôle que le Likoud attribuerait à la représentation arabe au sein du gouvernement.

Malgré ses critiques, le leader de Raam n’exclut pas de futures discussions avec le Likoud, mais a réaffirmé sa préférence pour un « gouvernement de changement » sans Netanyahou, en référence au précédent gouvernement Bennett-Lapid qui incluait Ra’am.

Ni Netanyahou ni le Likoud n’ont réagi aux déclarations d’Abbas.