Mansour Abbas annonce la rupture de Ra'am avec le Conseil de la Choura et les Frères musulmans

Le président de Ra'am (Liste arabe unie), Mansour Abbas, a déclaré samedi soir que son parti se détacherait du Conseil de la Choura et du mouvement des Frères musulmans. L’annonce a été faite sur N12. Abbas a précisé que Ra'am créerait ses propres structures pour combler les éventuels vides institutionnels laissés par cette séparation. Le parti n’a pas encore publié de réaction officielle.

Cette prise de distance intervient dans le sillage de la décision du président américain Donald Trump d’interdire les Frères musulmans, désormais classés organisation terroriste par Washington. Une mesure saluée par plusieurs responsables israéliens, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui accuse le mouvement islamiste de déstabiliser la région. Il a rappelé qu’Israël avait déjà interdit une partie de l’organisation et entend "compléter cette action prochainement".

Face à ces développements, le Mouvement islamique en Israël, dont Ra'am est issu, a réaffirmé ne maintenir aucun lien avec les Frères musulmans, ni aux États-Unis ni ailleurs. Safwat Freij, président du Mouvement islamique et chef du Conseil de la Choura, a insisté sur l’indépendance totale de son organisation, tant sur le plan idéologique qu’organique.

Certains experts se montrent toutefois sceptiques quant à la portée réelle de la décision d’Abbas. Pour Michael Barak, chercheur à l’Institut pour la lutte contre le terrorisme de l’université Reichman, il s’agit surtout d’une mesure "cosmétique" destinée à apaiser la droite israélienne. Selon lui, le Mouvement islamique craint des sanctions liées à la campagne américaine contre les Frères musulmans. Il rappelle que le Hamas lui-même avait annoncé en 2017 une rupture formelle avec les Frères musulmans sans pour autant modifier son orientation idéologique.

Fondé dans les années 1970 sur les écrits des Frères musulmans, le Mouvement islamique s’est scindé dans les années 1990 entre une faction sud plus pragmatique, celle d’Abbas, entrée à la Knesset, et une faction nord radicale, dirigée par Raed Salah, interdite en 2015 pour incitation à la haine et liens suspectés avec des acteurs hostiles à Israël. Depuis cette interdiction, toute activité liée à cette branche est passible de poursuites pénales.