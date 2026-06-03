Michael Rabello, avocat personnel de Netanyahou, élu contrôleur de l’État au terme d’un vote chaotique

La Knesset a élu mercredi Michael Rabello au poste de contrôleur de l’État, à l’issue d’une procédure marquée par de vives controverses et des accusations d’irrégularités. Soutenu par la coalition gouvernementale, Rabello s’est imposé lors du second tour par 61 voix contre 57 face à Yosef Elron, candidat soutenu par l’opposition.

Le premier tour avait pourtant tourné à l’avantage d’Elron, qui avait obtenu 60 voix contre 57 pour son adversaire, échouant d’un seul suffrage à atteindre la majorité requise pour être élu dès ce stade. Ce résultat a mis en évidence des défections au sein de la coalition, plusieurs députés ayant manifestement refusé de soutenir le candidat du gouvernement.

La situation s’est ensuite envenimée lors du second tour. Des informations ont circulé selon lesquelles des députés du Likoud auraient reçu pour consigne de photographier, voire de filmer leur bulletin afin de prouver qu’ils avaient voté pour Rabello, alors que l’élection se déroulait au scrutin secret. Face à ces accusations, le vote a été interrompu dans un climat de forte tension politique.

Selon plusieurs médias, des parlementaires soupçonnés d’avoir soutenu Elron ont été convoqués au bureau de Benjamin Netanyahou. De son côté, l’opposition a dénoncé des méthodes dignes d’une "organisation criminelle" et comparé ces pratiques à celles observées dans des régimes autoritaires.

Le président de la Knesset, Amir Ohana, a finalement ordonné l’annulation du second tour et la tenue d’un nouveau vote, estimant que toute instruction visant à photographier un bulletin était "illégale et invalide". Il a toutefois refusé de suivre la recommandation de la conseillère juridique de la Knesset, Sagit Afik, qui préconisait d’interdire les téléphones portables dans l’hémicycle. Plusieurs députés ont ainsi été vus se photographiant durant le scrutin.

L’opposition a annoncé son intention de saisir la Cour suprême afin de faire annuler l’élection en raison des irrégularités alléguées. Le contrôleur de l’État, qui rend compte directement à la Knesset, est chargé notamment du contrôle des ministères, des collectivités locales et du financement des partis politiques. Cette fonction est traditionnellement considérée comme l’un des principaux contre-pouvoirs institutionnels en Israël et est censée demeurer indépendante du gouvernement et du Premier ministre.