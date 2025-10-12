Moshe Kahlon, l’ancien ministre des Finances, envisage un retour en politique

L’ancien ministre israélien des Finances, Moshe Kahlon, pourrait effectuer un retour sur la scène politique à l’approche des prochaines élections législatives. Selon des sondages internes, Kahlon figure parmi les rares personnalités capables de faire basculer des sièges de la Knesset d’un bloc politique à l’autre.

D’après la journaliste Daphna Liel, la création d’un nouveau parti n’est pas envisagée : des sources politiques de haut rang estiment que Kahlon « a épuisé cette voie » et ne souhaite pas reconstruire une structure partisane à partir de zéro. Ancien député du Likoud, il avait fondé le parti centriste Kulanu avant les élections de 2015, puis s’était retiré de la vie politique en 2020 après la fusion de sa formation avec le Likoud.

Kahlon n’envisagerait pas non plus de rejoindre des partis qui ont exclu toute participation à une coalition dirigée par Benjamin Netanyahou, tels que Yesh Atid, Yisrael Beytenu ou les Démocrates. Toutefois, ses proches précisent qu’aucune décision définitive n’a encore été prise.

Apprécié pour son image pragmatique et sa politique sociale modérée, Moshe Kahlon pourrait représenter une figure de consensus capable de rallier à la fois des électeurs de droite déçus et un centre en quête de stabilité politique.