Naftali Bennett accuse Netanyahou de « saboter » la conscription des Haredim et cite Moïse

L’ancien Premier ministre Naftali Bennett a vivement attaqué le gouvernement mardi soir, accusant Benjamin Netanyahou de « faire avancer une loi qui anéantira toute possibilité de conscription pour les Haredim ». Sa déclaration vidéo, enregistrée à l’avance, a été diffusée quelques minutes après que Netanyahou a annulé in extremis une intervention télévisée en prime time au cours de laquelle il devait défendre le controversé projet de loi encadrant les exemptions militaires pour les orthodoxes.

Le bureau du Premier ministre a justifié ce report par des « contraintes d’agenda », sans autre précision. Yaïr Lapid, chef de l’opposition, et Bennett avaient chacun prévu de réagir immédiatement à son allocution, avant son annulation soudaine.

Dans son message, Bennett — aujourd’hui principal adversaire de Netanyahou selon les sondages en vue des législatives de 2026 — a dénoncé un projet de loi « trompeur », selon lui conçu pour préserver l’exemption quasi automatique des jeunes ultra-orthodoxes. Il a accusé Netanyahu de « mentir au public » et « d’abandonner ceux qui portent le fardeau du service militaire ».

Lapid, dans une brève déclaration vidéo, a pour sa part affirmé que le Premier ministre « se cache du public » car il est incapable de défendre une loi « indéfendable » qui « trahit les soldats israéliens ».

Bennett a rappelé que les Israéliens avaient combattu « comme des lions » après l’attaque du 7 octobre, mais que Tsahal faisait désormais face à une pénurie de 20 000 soldats. Selon lui, deux options se présentent : « soit appeler nos frères Haredim à assumer leur part, soit imposer 120 jours de réserve supplémentaires par an à nos réservistes, ce qui détruira leur avenir professionnel et familial ».

Il affirme qu’« environ 100 000 jeunes hommes haredim » soumis à l’obligation de service peuvent, selon lui, être formés en cinq mois « au niveau requis ».

Pour Bennett, le texte soumis à la Knesset par Boaz Bismuth n’est « pas une loi de conscription » mais « un écran de fumée », truffé de « subterfuges » destinés à faire croire à un effort d’intégration des Haredim alors que « chaque composante garantit qu’ils ne s’enrôleront pas ».

Selon l'ancien Premier ministre, la seule motivation de Netanyahou est de « céder aux exigences des partis haredim » qui menacent de faire tomber la coalition. Il rejette également l’argument religieux invoqué par les responsables ultra-orthodoxes : « Tous les héros de la Torah étaient des guerriers », a-t-il déclaré, appelant « chaque citoyen d’Israël » à s’opposer à un texte qu’il qualifie « d’antisioniste ».

Réfutant l'affirmation des Haredim selon laquelle l'étude de la Torah ne peut être combinée avec le service militaire, Bennett a enfin cité le passage biblique dans lequel Moïse réprimande les tribus de Gad et de Ruben en demandant : « Vos frères iront-ils à la guerre pendant que vous restez assis ici ? »

« Tous les héros de la Torah étaient des guerriers — Josué bin Nun, Gédéon, le roi David — tous étaient de grands combattants ! Des myriades de soldats de la communauté sioniste religieuse ont fait leurs preuves dans cette guerre, dans toute leur gloire, une Guemara à la main, au cœur même de Khan Younès ! Voilà le vrai judaïsme », a-t-il poursuivi, appelant « chaque citoyen d’Israël à se joindre aux soldats de Tsahal contre cette loi antisioniste ».