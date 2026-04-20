Naftali Bennett attaque les orthodoxes : "le refus de servir tue nos soldats"

L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a vivement critiqué les exemptions de service militaire dont bénéficient une grande partie des orthodoxes, affirmant que cette situation pèse directement sur l'armée israélienne et sur les soldats mobilisés.

Interrogé par la radio publique Kan Reshet Bet, Bennett a déclaré que "le refus de servir tue nos soldats", assumant pleinement la gravité de ses propos. Selon lui, la surcharge imposée aux réservistes affaiblit les capacités opérationnelles de Tsahal et entraîne un coût humain croissant.

L'ancien chef du gouvernement estime qu'environ 100.000 jeunes Haredim (orthodoxes en hébreu) en âge d'être incorporés pourraient être appelés sous les drapeaux. Il plaide pour des mesures coercitives, notamment la suspension des financements publics accordés aux personnes qui ne servent pas ainsi qu'aux étudiants des yeshivot, les écoles talmudiques.

Bennett a accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ainsi que les dirigeants des partis religieux Shas, Aryeh Deri et Judaïsme unifié de la Torah, Yitzhak Goldknopf, d'entretenir ce système par le biais des budgets publics versés à leurs électeurs.

Donné parmi les principaux rivaux potentiels de Netanyahou lors des prochaines élections, Bennett a également affiché ses ambitions politiques. "Je ne siégerai pas sous Netanyahou, je le remplacerai", a-t-il lancé, se présentant clairement comme candidat au pouvoir.