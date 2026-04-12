Naftali Bennett dévoile les premiers noms de sa liste pour les élections

L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a commencé à lever le voile sur la composition de sa formation politique en vue des prochaines élections. Il a annoncé l’arrivée de deux anciennes directrices générales de ministères clés, Liran Avisar Ben-Horin, ex-directrice du ministère des Communications, et Keren Terner, ancienne directrice générale des ministères des Finances et des Transports, au sein de la liste de son parti Bennett 2026.

Dans un communiqué, le parti met en avant l’expérience des deux candidates. Liran Avisar Ben-Horin est créditée de réformes importantes dans le secteur des télécommunications, notamment la privatisation de la poste, le déploiement de la fibre optique et la réduction de la régulation. De son côté, Keren Terner est présentée comme ayant piloté de grands projets d’infrastructure, dont les lignes de tramway à Jérusalem et Tel Aviv, ainsi que la construction de nouveaux ports maritimes et la numérisation de services publics.

Naftali Bennett a salué l’arrivée de ces deux profils, qu’il décrit comme "parmi les dirigeantes les plus expérimentées et compétentes du pays". Il a affirmé vouloir constituer une "équipe de redressement" capable de relancer Israël, dénonçant une situation actuelle qu’il juge bloquée et mal gérée. Selon lui, cette nouvelle équipe permettra d’engager des réformes rapides et ambitieuses dès la formation d’un éventuel gouvernement.

Les deux candidates ont également pris la parole pour défendre leur engagement. Liran Avisar Ben-Horin a évoqué un vaste projet de réformes élaboré ces dernières années avec Bennett, impliquant des experts israéliens et internationaux, tandis que Keren Terner a insisté sur la nécessité de restaurer un service public qu’elle estime affaibli, notamment à la lumière des événements du 7 octobre. Toutes deux affichent leur volonté de contribuer à un redressement global du pays.