Naftali Bennett exclut toute alliance avec les partis arabes

L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a durci lundi soir sa ligne politique en affirmant qu’il n’envisagerait plus la formation d’un gouvernement soutenu par des partis arabes. Lors d’un rassemblement de militants à Rishon LeZion, il a déclaré que "depuis le 7 octobre, il n’existe aucun mandat public pour un gouvernement reposant sur les partis arabes", promettant de ne pas répéter l’expérience de sa précédente coalition.

Bennett est revenu sur la décision controversée de 2021, lorsque son gouvernement avait bénéficié du soutien du parti islamiste Ra’am. Il a reconnu le coût personnel et politique de ce choix, tout en affirmant en assumer la responsabilité. "Oui, j’ai blessé des gens, mais je reste fidèle à cette décision", a-t-il expliqué, avant d’insister sur le fait que le contexte sécuritaire a profondément changé depuis.

Dans ses propos, l’ancien chef du gouvernement a également révélé un épisode sensible impliquant Benjamin Netanyahou. Selon Bennett, lorsque Netanyahou manquait de majorité parlementaire, il aurait tenté à plusieurs reprises de le convaincre de coopérer avec Mansour Abbas, leader de Ra’am. Bennett affirme que Netanyahou lui aurait présenté Abbas comme un dirigeant pragmatique et réformateur, allant jusqu’à le comparer à Anouar el-Sadate, et qu’il l’aurait rencontré à plusieurs reprises.

Pour l’avenir, Bennett n’exclut en revanche pas une alliance avec le Likoud. Il a dit viser la formation d’un gouvernement d’unité nationale qu’il dirigerait lui-même, fondé sur ce qu’il appelle une "alliance des citoyens qui servent", une formule faisant référence au service militaire et civique.

Ses déclarations vont à rebours de la stratégie défendue par Gadi Eisenkot, qui a évoqué la possibilité pour l’opposition de former un gouvernement grâce à la non-opposition des députés arabes. Eisenkot avait par le passé appelé à une alliance politique avec Bennett et Yair Lapid.

La prise de position de Bennett a suscité des réactions contrastées. Benny Gantz, chef du parti Bleu Blanc, a estimé qu’un gouvernement dépendant des partis arabes avait déjà prouvé ses limites et n’avait "aucune place après le 7 octobre", qualifiant cette analyse de réaliste et non de raciste. À l’inverse, Mansour Abbas a dit espérer que l’électorat accorde un mandat à un large gouvernement du changement incluant Ra’am. Le député Ayman Odeh, leader de Hadash-Ta’al, a pour sa part dénoncé les propos de Bennett comme "racistes" et appelé à l’unité des partis arabes pour empêcher une nouvelle victoire de Netanyahou.

En conclusion de son discours, Bennett a lancé un défi direct à Benjamin Netanyahou, l’invitant à un débat public. "Au lieu d’envoyer des militants perturber mes réunions, qu’il soit un homme et qu’il m’affronte", a-t-il lancé, donnant un avant-goût d’une confrontation politique qui pourrait s’intensifier à l’approche des prochaines échéances électorales.