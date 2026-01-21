Naftali Bennett lance un défi public à Benjamin Netanyahou : "Débattre, pour proposer une alternative"

L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a appelé mardi soir Benjamin Netanyahou à participer à un débat public, affirmant vouloir confronter ses idées à celles de l’actuel chef du gouvernement dans un esprit qu’il dit constructif plutôt que personnel. L’initiative a été annoncée lors d’une conférence d’activistes organisée à Karmiel, dans le nord d’Israël.

"J’invite Netanyahou à débattre, n’importe quand, n’importe où", a déclaré Bennett, soulignant qu’il se sent animé par la volonté de défendre "l’intérêt de l’État d’Israël". Il a dit vouloir offrir une "vision positive" face à ce qu’il décrit comme un climat politique dominé par "le chaos, le désordre et la haine". À ses yeux, il s’agit avant tout de présenter une alternative tournée vers l’avenir et porteuse d’espoir.

L’ancien chef du gouvernement a également tenu à préciser ses intentions : "Je ne cherche pas à humilier Netanyahou, mon objectif est de le remplacer. Je veux rassembler tout le monde, pas écraser qui que ce soit, simplement gagner", a-t-il affirmé, dans un ton qui se veut rassembleur à l’approche des prochaines échéances électorales.

En revanche, Bennett n’a pas réagi publiquement à la proposition formulée par Gadi Eisenkot, révélée par la chaîne N12. Celle-ci évoque la création d’un parti commun réunissant Eisenkot, Bennett et Yesh Atid, dans le but de dépasser le Likoud en nombre de sièges lors des prochaines élections législatives.

Cette absence de commentaire laisse planer le doute sur la stratégie politique future de Bennett, mais son appel à un débat direct avec Netanyahou marque déjà une étape supplémentaire dans la montée en puissance de l’opposition autour de figures cherchant à incarner une alternative crédible au Premier ministre en place.