Naftali Bennett met en garde contre une internationalisation de la sécurité à Gaza

L’ancien Premier ministre et ministre de la Défense israélien, Naftali Bennett, a vivement critiqué jeudi l’idée de transférer la responsabilité sécuritaire de la bande de Gaza à des forces internationales, dont des pays comme le Qatar et la Turquie.

"Remettre notre sécurité entre les mains de l’émirat qui finance le Hamas et d’Erdogan, hostile à Israël, serait un Oslo sous stéroïdes", a déclaré Bennett. Selon lui, une telle mesure mettrait gravement en danger la sécurité nationale.

Évoquant les leçons du 7 octobre, Bennett a affirmé qu’Israël ne pouvait "se permettre de s’endormir en espérant le meilleur". Il a appelé à préserver la liberté d’action totale de Tsahal, afin de "traiter les menaces lorsqu’elles sont encore petites, avant qu’elles ne deviennent des monstres terroristes".

L’ancien chef du gouvernement s’est également insurgé contre ce qu’il décrit comme une perte d’autonomie militaire : "Comment en est-on arrivé à un point où nos soldats doivent demander l’autorisation de se déplacer à une base américaine à Kiryat Gat ?", s’est-il interrogé.

Bennett a exigé la publication immédiate de toutes les "promesses et concessions" discutées par le gouvernement "derrière le dos des citoyens israéliens", affirmant que ces décisions touchaient directement à la souveraineté et à la sécurité du pays. "Les Israéliens ont droit à une transparence totale concernant leur sécurité", a-t-il conclu.