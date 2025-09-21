Naftali Bennett : "Nous ne laisserons personne reporter ou perturber les élections"

Articles recommandés -

L'ancien Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a publié dimanche un message de soutien inhabituel destiné aux responsables du service public et aux forces de l'ordre, dans un contexte de tensions politiques croissantes autour de la prochaine élection générale.

Face aux interrogations de nombreux citoyens sur la tenue effective du scrutin, Bennett s'est voulu catégorique : "Je serai clair : nous ne permettrons à personne de reporter ou de perturber les élections, nous y veillons. Un report d'élections ne peut se faire qu'avec une majorité de 80 députés à la Knesset, et cette majorité n'existe pas", a-t-il écrit dans son communiqué.

Un appel à la résistance face aux pressions politiques

L'ancien chef du gouvernement s'est directement adressé aux dirigeants des services de sécurité, aux policiers, aux fonctionnaires, aux juges et aux membres de la commission électorale : "Continuez à faire respecter la loi et protéger l'État. Je suis conscient de l'énorme système de pressions qui s'exerce sur vous. Ce n'est pas facile, mais n'acceptez pas de violer la loi ou de contourner les règles à cause de pressions politiques."

Bennett a mis en garde ces responsables contre les conséquences de leurs actes : "Vous ne vous pardonnerez pas de vous écarter de la loi ; vous portez la responsabilité de vos actions. Il y a un demain, n'ayez pas peur."

Une promesse de changement radical

L'ancien Premier ministre a promis un retour à la normalité institutionnelle : "Bientôt, le gouvernement actuel sera remplacé. Les mauvaises normes qui ont contaminé les systèmes publics, comme permettre à des agents d'États ennemis d'opérer depuis le bureau du Premier ministre, des ministres qui reçoivent des pots-de-vin, ou l'intervention d'hommes politiques et de criminels dans la promotion d'officiers militaires et policiers, seront éradiquées à la racine."

Bennett a conclu son message par une vision d'avenir : "Bientôt, l'État retrouvera une trajectoire saine de gestion professionnelle, de renouveau et de croissance."

L'opposition se coordonne

Cette déclaration intervient au lendemain d'une réunion stratégique entre les principales figures de l'opposition israélienne. Le chef de l'opposition Yair Lapid, le président d'Israël Beitenou Avigdor Lieberman, le président du parti Yesh! Gadi Eisenkot et le président du parti démocrate Yair Golan se sont réunis pour planifier et coordonner leurs actions politiques.

Selon les informations rapportées par le correspondant politique Nadav Elimelech, les quatre dirigeants ont établi plusieurs accords, notamment la transformation de ce forum de chefs de parti en une instance permanente, avec une prochaine réunion prévue immédiatement après Yom Kippour.

Les participants ont fait savoir qu'ils s'attendaient à ce que Naftali Bennett et Benny Gantz rejoignent les futures rencontres, suggérant une volonté de rassemblement plus large de l'opposition face au gouvernement Netanyahou.