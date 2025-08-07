Netanyahou a ignoré les demandes de la police de modérer Ben Gvir sur le Mont du Temple pour Tisha BeAv

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou a fait la sourde oreille aux demandes de la police visant à modérer le comportement du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, a révélé jeudi matin la chaîne Kan. Ces tensions font suite à la visite controversée du ministre sur le Mont du Temple accompagnée de prières et de chants le jour de Tisha BeAv.

Impuissance policière

Les forces de l'ordre ont expliqué ne pas disposer de l'autorité nécessaire pour empêcher ou retarder les actions du ministre Ben Gvir, qui viole régulièrement le statu quo sur le site sacré. Cette prérogative relève exclusivement du Premier ministre et du Conseil de sécurité nationale, ont-elles précisé.

En début de semaine, Ben Gvir s'était rendu sur le Mont du Temple accompagné de son entourage pour marquer le jeûne de Tisha BeAv. Dans une vidéo largement diffusée, il avait déclaré : "Comme nous avons prouvé qu'il est possible de gouverner sur le Mont du Temple, nous pouvons conquérir toute la bande de Gaza et encourager l'émigration volontaire. Cela devrait être notre réponse aux vidéos d'horreur du Hamas."

Tensions diplomatiques

Ces propos ont provoqué une vive condamnation du ministère des Affaires étrangères jordanien, qui a dénoncé "l'intrusion dans la mosquée Al-Aqsa par le ministre". La Jordanie, gardienne des lieux saints islamiques de Jérusalem, surveille de près toute modification du statu quo sur ce site hautement sensible.

Contradiction gouvernementale

Le bureau du Premier ministre avait alors réaffirmé que "la politique israélienne de préservation du statu quo sur le Mont du Temple n'a pas changé et ne changera pas". Cependant, cette déclaration contraste avec les actions répétées de Ben Gvir, qui transgresse régulièrement ces arrangements et ordonne à la police d'adopter une politique de tolérance envers ces violations.