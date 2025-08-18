Netanyahou chercherait à unir Smotrich et Ben Gvir en un seul parti en prévision d’élections anticipées

Articles recommandés -

Alors que la coalition a perdu ses partenaires orthodoxes, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou intensifie ses consultations politiques et se prépare à l’éventualité d’élections anticipées. Selon Yedioth Ahronoth, il tente notamment de rapprocher le ministre des Finances Betsalel Smotrich, chef du parti Sionisme religieux, et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, dirigeant d’Otzma Yehudit. Les deux formations ont déjà présenté par le passé des listes communes dans le cadre de blocs "techniques", afin d’éviter qu’aucune ne reste en dessous du seuil électoral.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à consolider le camp de droite avant une éventuelle dissolution de la Knesset. Des sondages exploratoires ont également testé l’hypothèse d’un nouveau parti dirigé par des personnalités comme l’ancien chef du Mossad Yossi Cohen ou encore les ex-généraux Ofer Winter et Dedi Simchi. Toutefois, les résultats n’auraient pas montré de potentiel électoral significatif.

Du côté du Likoud, la ligne officielle reste de mettre en avant l’agenda sécuritaire. Un porte-parole du parti a rappelé lundi que "le Premier ministre est concentré sur la transformation de la réalité sécuritaire d’Israël, sur la défaite du Hamas et sur le retour de tous les otages".

Reste à savoir si Netanyahou parviendra à maintenir l’unité du bloc nationaliste-religieux et à préserver son avantage politique face à un électorat de plus en plus fragmenté.