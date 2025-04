Netanyahou contre-attaque face au chef du Shin Bet : "Ronen Bar n'a jamais réveillé quiconque dans la nuit du 7 octobre"

Dans un développement du conflit qui l'oppose au directeur du Shin Bet Ronen Bar, le Premier ministre Benjamin Netanyahou vient de soumettre sa déclaration sous serment à la Haute Cour de justice, réfutant catégoriquement les allégations formulées quelques jours plus tôt par le chef des services de sécurité intérieure.

Cette riposte juridique constitue une réponse directe aux accusations portées par Bar concernant les événements du 7 octobre et d'autres questions sensibles. "L'affirmation de Ronen Bar selon laquelle il aurait prévenu de la guerre et réveillé l'ensemble des responsables séuritaires est fausse," déclare Netanyahou dans sa déposition. Il qualifie la faillite des services dirigés par Bar de "plus grande défaillance des services de renseignement de l'histoire de l'État d'Israël", soulignant qu'une évaluation de situation menée le matin même à 5h15, seulement 75 minutes avant le début de l'attaque, n'avait produit "aucun avertissement de guerre".

Le Premier ministre conteste également les prétendus "puissants avertissements" que Bar affirme avoir émis concernant Gaza, décrivant cette affirmation comme un mensonge pur et simple. Selon Netanyahou, tout au long de 2023, Bar aurait en réalité "œuvré pour le renforcement de la situation économique dans la bande de Gaza et pour éviter les assassinats ciblés afin de maintenir le calme."

Au cœur de ce différend figure également l'accusation selon laquelle Netanyahou aurait cherché à échapper à son procès en cours. Le Premier ministre rejette fermement cette allégation, présentant comme preuve des transcriptions de conversations avec Bar dans lesquelles il aurait insisté: "Je ne souhaite pas retarder les choses d'un jour" et "Rien ne doit être fait qui puisse retarder le procès." Selon sa déclaration, Netanyahou cherchait simplement des solutions logistiques concernant la sécurité durant ses comparutions, non un report.

Le chef du gouvernement accuse également le chef du Shin Bet d'avoir "lamentablement échoué dans sa gestion de l'incitation contre l'échelon politique", notamment concernant "les appels à l'assassinat du Premier ministre et l'incitation à la violence contre les ministres et les membres de la coalition."