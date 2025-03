Netanyahou dévoile la lettre confisquée du chef du Shin Bet réclamant une enquête nationale

La lettre que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait refusé de partager avec ses ministres le mois dernier a finalement été révélée lundi dans sa réponse à l'injonction de la Cour suprême. Ce document, rédigé par Ronen Bar, directeur du Shin Bet (service de sécurité intérieure), souligne l'importance d'établir une commission d'enquête nationale sur le massacre du 7 octobre.

"L'absence d'une commission d'enquête nationale conduit à l'émergence de théories conspirationnistes et d'accusations déformées et infondées contre le Service", écrivait Bar dans sa lettre du 8 février. "Malgré cela, le Service s'est imposé de ne pas réagir et de continuer à se concentrer sur la prévention du terrorisme et la lutte contre les multiples ennemis qui nous entourent, jusqu'à ce qu'il puisse présenter les faits tels quels devant une enquête officielle."

Bar avait précédemment demandé à s'exprimer lors d'une réunion gouvernementale, mais sa requête avait été rejetée. Dans sa réponse à la Cour, Netanyahou affirme que "la question n'est pas justiciable" et que "Bar a choisi de renoncer à son apparition devant le gouvernement. Sa lettre aux ministres équivaut à une lettre de démission."

L'entourage du Premier ministre a vivement critiqué le chef du Shin Bet : "Ronen Bar, qui a confondu le rôle d'un fonctionnaire avec celui d'un élu, a tenté de dicter au gouvernement quelle commission devrait être établie et quand - une démarche inappropriée pour un fonctionnaire subordonné au gouvernement." La conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, a demandé un délai supplémentaire pour examiner un possible conflit d'intérêts concernant Netanyahu dans cette affaire.