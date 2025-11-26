Netanyahou donne son feu vert à la loi sur la conscription

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a donné mardi soir son "feu vert" à l'avancement de la loi sur la conscription. Le président du parti orthodoxe Shas, Aryeh Deri, a indiqué lors d'entretiens que Netanyahou a approuvé des amendements au texte réclamés par les rabbins, modifications qui devraient encore assouplir la législation.

Au sein de la coalition, on estime que le projet de loi sera déposé jeudi et que la commission des Affaires étrangères et de la Défense commencera à l'examiner dès la semaine prochaine.

Cette annonce intervient après plusieurs semaines de blocage. Selon des sources des partis orthodoxes, les débats sur la conscription n'avaient pas eu lieu depuis le début de la session d'hiver de la Knesset. Les discussions porteront sur la proposition du président de la commission, Boaz Bismuth, qui sera soumise aux membres en vue des deuxième et troisième lectures.

Toutefois, le texte de loi sur la conscription préparé par Bismuth devrait se heurter à une opposition, y compris au sein même de la coalition gouvernementale. Parmi les opposants figurent le ministre Ofir Sofer du parti Sionisme religieux, le député Likoud Moshe Saada, l'ancien président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense Yuli Edelstein, le député Likoud Dan Illouz, et la vice-ministre des Affaires étrangères Sharren Haskel. Le député Likoud Eli Dallal pourrait également rejoindre les rangs des contestataires.

Cette loi cristallise les tensions autour de la question hautement sensible de l'exemption militaire des étudiants de yeshiva. Le sujet divise profondément la société israélienne et constitue un point de friction récurrent entre les partis orthodoxes, indispensables à la majorité gouvernementale, et d'autres composantes de la coalition qui réclament une participation plus équitable à l'effort de défense nationale.

L'approbation du Premier ministre, après consultation des autorités rabbiniques, vise à trouver un équilibre délicat entre les exigences des besoins militaires de Tsahal et les revendications de la communauté orthodoxe, particulièrement sensibles après les événements du 7 octobre qui ont souligné la nécessité de renforcer les effectifs de l'armée.