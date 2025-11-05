Netanyahou envisagerait des élections anticipées pour exploiter le scandale de la procureure militaire

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou examine la possibilité d'organiser des élections anticipées d'ici environ trois mois, en raison des difficultés rencontrées par la procureure militaire en chef, selon les informations diffusées mardi soir par la chaîne Kan.

Dans l'entourage du Premier ministre, des consultations sont en cours. Plusieurs de ses proches conseillers lui auraient recommandé de convoquer des scrutins dans les plus brefs délais, en plaçant au cœur de la campagne l'affaire de la procureure militaire en chef, le général Yifat Tomer-Yerushalmi, et les fuites de documents concernant la base de Sde Teiman. Selon eux, cette affaire pourrait servir de levier pour élargir la critique à l'ensemble du système judiciaire. L'entourage de Netanyahou estime qu'une campagne centrée sur ce thème garantirait les meilleurs résultats électoraux pour le Likoud.

L'hésitation principale qui retarde cette décision provient toutefois de l'espoir, au sein du cercle rapproché du Premier ministre, de pouvoir bloquer son procès pénal pendant la durée du mandat actuel, ou du moins de faire adopter une législation sur le sujet qui entrerait en vigueur après les élections. La tenue d'élections anticipées compliquerait considérablement la mise en œuvre d'une telle stratégie.

En attendant qu'une décision soit prise, Netanyahou devrait continuer à retarder l'avancement de la loi sur l'exemption du service militaire pour les orthodoxes. Il a déjà demandé à Boaz Bismuth, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, de ne pas organiser de débats sur le sujet cette semaine.

Le bureau du Premier ministre a démenti ces spéculations, affirmant qu'aucune élection n'est envisagée et que la question n'est pas à l'ordre du jour.