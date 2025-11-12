Netanyahou et Smotrich trouvent un accord sur les avantages financiers accordés aux réservistes

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre des Finances Betsalel Smotrich ont trouvé un terrain d'entente mardi concernant le projet de loi visant à accorder des avantages fiscaux aux soldats de réserve, selon un communiqué conjoint publié par les deux responsables.

Cet accord met fin à plusieurs jours de tensions au sein de la coalition. Le Parti sioniste religieux, qui s'était abstenu de prendre part à des votes récents en raison des désaccords autour de cette loi, a annoncé qu'il reprendrait son soutien au gouvernement maintenant que le texte avance.

Le projet de loi devrait être soumis aux deuxième et troisième lectures de la Knesset la semaine prochaine, ouvrant la voie à son adoption définitive. Cette progression fait suite à d'intenses discussions sur un texte destiné à soulager financièrement les réservistes israéliens.

La mesure cible particulièrement les soldats à faibles revenus, qui bénéficieraient d'une compensation fixe d'environ 3 000 shekels par mois à partir de 2026. L'objectif affiché est de répondre aux difficultés financières rencontrées par les réservistes mobilisés, dont le rôle est jugé essentiel pour la sécurité du pays.

Au-delà de son volet financier, cette législation revêt une dimension politique importante. Elle témoigne de l'engagement du gouvernement envers les soldats de réserve, tout en consolidant l'unité de la coalition après une période de turbulences.

Cette mesure intervient dans un contexte où les mobilisations prolongées de réservistes depuis le 7 octobre 2023 ont mis en lumière les sacrifices économiques imposés à de nombreux soldats, contraints de délaisser temporairement leur activité professionnelle.