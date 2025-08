Netanyahou et Smotrich : unité et investissements massifs pour le sud d’Israël

Articles recommandés -

A l’ouverture d’une réunion gouvernementale marquant Tisha B’Av ce lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a souligné l’importance de l’unité nationale, rappelant la destruction des Temples due à la division. « Aujourd’hui, dans une guerre puissante, notre unité nous a permis des réussites historiques », a-t-il déclaré, annonçant une réunion prochaine du cabinet pour orienter Tsahal vers trois objectifs : démanteler le Hamas, libérer les otages et neutraliser la menace de Gaza. Parallèlement, il a dévoilé deux programmes d’investissement de 3,2 milliards de shekels pour le sud d’Israël. Le premier, dédié à Ashkelon, renforcera l’éducation, les infrastructures, la culture, le sport et l’économie locale. Le second soutiendra Ofakim, Netivot, Merhavim, Eshkol, Shaar Negev et Sdot Negev, avec des zones industrielles, des centres d’innovation et un village paralympique inédit.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a salué cette « unité » comme clé de ces décisions. « Ces villes, négligées pendant des décennies, recevront un élan sans précédent », a-t-il affirmé, précisant que le budget, partiellement issu du fonds « Tekuma », pourrait doubler la population de ces régions. « La véritable victoire, au-delà de la destruction du Hamas et du retour des otages, est de voir le sud prospérer face à nos ennemis », a-t-il ajouté. Ces initiatives, combinées à des projets dans le nord, incarnent, selon Smotrich, « la victoire du sionisme par le développement ».