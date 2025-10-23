Netanyahou freine les ambitions de Smotrich sur la souveraineté en Judée-Samarie

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé au ministre des Finances, Bezalel Smotrich, d’éviter toute discussion sur la question de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie durant la visite du vice-président américain, J.D. Vance, a rapporté mercredi la chaîne publique Kan.

Selon le média, le cabinet du Premier ministre a confirmé à Smotrich que les États-Unis s’opposaient à toute initiative d’annexion. « Lorsque le vice-président Vance est en visite ici, il ne faut pas provoquer Washington», aurait déclaré le bureau de Netanyahou dans un message adressé au ministre.

Cette mise au point intervient alors que la Knesset a adopté mercredi deux projets de loi visant à appliquer la souveraineté israélienne sur les territoires de Judée-Samarie.

Smotrich, visiblement contrarié, aurait confié à Netanyahu qu’il « aurait attendu la semaine prochaine, mais que ce n’était pas à [lui] de décider ». Selon Kan, le ministre des Finances reproche également au chef du gouvernement son manque de fermeté face à la reconnaissance par plusieurs pays européens d’un État palestinien, ainsi qu’aux sanctions récemment imposées à des responsables israéliens.

Ces remontrances de Netanyahou interviennent alors que le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré la veille que les projets de loi sur la souveraineté mettaient en péril le cessez-le-feu à Gaza.