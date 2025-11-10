Netanyahou : "La guerre n’est pas terminée, ceux qui veulent nous nuire se réarment"

S’exprimant lundi devant la Knesset, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que la guerre contre le Hamas « n’est pas terminée » et que les ennemis d’Israël « se réarment » dans le but de poursuivre leur projet de destruction de l’État hébreu.

« Le Hamas sera désarmé. Gaza sera démilitarisée. Cela se fera, soit de la manière facile, soit de la manière difficile, mais cela se fera », a-t-il martelé, réaffirmant la détermination d’Israël à imposer sa sécurité.

Netanyahou a également déclaré qu’Israël ferait respecter les cessez-le-feu à Gaza et au Liban « d’une main de fer », précisant que cette fermeté perdurerait « tant qu’ils existeront ». Il a souligné que les frappes israéliennes contre le Hezbollah au Liban répondaient à des violations répétées de la trêve.

Selon le Premier ministre, c’est la combinaison de la pression militaire exercée à Gaza et du soutien diplomatique américain visant à isoler le Hamas qui a permis le retour de « tous les otages vivants et de la grande majorité des otages tombés ».

Netanyahou a par ailleurs accusé l’opposition d’avoir prôné une capitulation « qui aurait conduit à de nouvelles prises d’otages », défendant son refus de céder aux pressions internes et internationales.

Enfin, il a promis de poursuivre les efforts pour rapatrier les quatre otages israéliens encore détenus à Gaza, et a laissé entendre qu’Israël « n’a jamais été aussi proche » de plusieurs pays de la région, évoquant un rapprochement diplomatique inédit.