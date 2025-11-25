Netanyahou : "Les accords conclus pour libérer les otages encourageront de futurs enlèvements"

Lors de la dernière réunion du cabinet qui s'est tenue jeudi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a mis en garde contre les conséquences des accords conclus pendant la guerre pour libérer des otages en échange de prisonniers palestiniens. "Il ne fait aucun doute que les accords visant à libérer des terroristes contre le retour d’otages encourageront de futurs enlèvements", a-t-il déclaré devant les ministres.

Netanyahou a présenté les principales conclusions de la Commission Shamgar, dirigée à l’époque par l’ancien président de la Cour suprême Meir Shamgar. Cette commission avait été chargée d’établir des lignes directrices pour la conduite des négociations portant sur la libération de prisonniers ou d’otages.

Au cours de la discussion, le Premier ministre a proposé d’envisager une législation qui viendrait ancrer ces principes dans la loi israélienne. Il a même évoqué la "loi Lapid", un projet présenté il y a une dizaine d’années par l’actuel chef de l’opposition, Yair Lapid. Ce texte prévoyait notamment de limiter drastiquement les échanges : "pas plus d’un terroriste, y compris un condamné pour meurtre au titre de l’article 300 du Code pénal, ne pourra être libéré en échange du retour d’un seul otage".

La discussion intervient sur fond de critiques internes concernant les modalités des accords conclus durant le conflit, et alors que le gouvernement cherche à établir un cadre légal stable pour toute future négociation relative à des otages.