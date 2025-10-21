Netanyahou limoge son conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a mis fin ce mardi aux fonctions de Tzachi Hanegbi, son conseiller à la sécurité nationale et chef du Conseil de sécurité nationale (Malal). Hanegbi a confirmé son départ après avoir été informé par Netanyahou de la nomination prochaine d’un successeur : « Ma mission à la tête du Conseil prend fin aujourd’hui. Je resterai à disposition de mon remplaçant si nécessaire. »

Selon plusieurs sources proches du Premier ministre, cette décision découle de profonds désaccords sur la conduite de la guerre à Gaza. Hanegbi aurait soutenu une « accord partiel » avec le Hamas et exprimé son opposition à une occupation totale de la ville de Gaza, une position jugée trop conciliante par l’entourage de Netanyahou.

Dans sa déclaration, Hanegbi a reconnu sa part de responsabilité dans les défaillances du 7 octobre : « Le terrible échec du 7 octobre, dont je partage la responsabilité, doit être examiné en profondeur pour en tirer les leçons et restaurer la confiance ébranlée. » Il a également salué la résilience de l’unité nationale israélienne, soulignant qu’elle avait « brisé les illusions de ses ennemis ». Son départ, interprété comme une volonté de Netanyahou de renforcer le contrôle politique sur les questions de sécurité, intervient alors que le gouvernement prépare la phase post-guerre à Gaza, dans un climat de tensions internes persistantes.