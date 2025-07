Netanyahou : "Nous ne renonçons pas une minute à l’élimination du Hamas et au retour des otages"

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est rendu à la base de la branche du Renseignement de Tsahal, accompagné du général Shlomi Binder. Lors de cette visite, il a salué le rôle crucial des soldats dans l’opération « Réveil du Lion » en Iran, qualifiant leur travail de « réussite historique » grâce à une intelligence précise et une coopération interservices qui ont permis de frapper des cibles avec une efficacité remarquable. « Le plan pour détruire Israël vient d’échouer », a-t-il déclaré, soulignant que « l’axe » ennemi a été brisé.

Netanyahou a réaffirmé les objectifs prioritaires : « Nous avons une mission à accomplir : l’élimination du Hamas et le retour de nos otages. Nous n’y renonçons pas une minute. Ce sont deux objectifs entrelacés. » Il a loué la synergie entre les échelons politique et militaire, qui a conduit à ce succès, tout en avertissant que la menace persiste avec le Hamas et le Hezbollah. « Nous traiterons ces deux fronts restants », a-t-il promis, évoquant de nouvelles menaces potentielles.

Cette visite intervient dans un contexte de tensions humanitaires à Gaza, où Israël intensifie l’aide sous pression internationale. Netanyahou a conclu en remerciant les forces pour leur contribution à « la vie éternelle d’Israël ».