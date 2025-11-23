Netanyahou promet de continuer à frapper le Hezbollah et accuse le Hamas de violer la trêve

Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, écourtée en raison d’une cérémonie en mémoire de Miriam Feirberg-Ikar, la maire de Netanya décédée vendredi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé qu’Israël poursuivrait ses opérations contre le Hezbollah au Liban ainsi que contre le Hamas dans la bande de Gaza. En ouverture, le gouvernement a observé une minute de silence en hommage à l’édile disparue, saluée par Netanyahou comme une “dirigeante pionnière” ayant consacré près de trente ans à la tête de la ville.

Le Premier ministre a rappelé son engagement à empêcher le Hezbollah de “restaurer ses capacités de menace”, soulignant que Tsahal avait frappé plusieurs objectifs au Liban durant le week-end. Selon lui, l’armée continuera à agir “aussi longtemps que nécessaire” pour prévenir toute tentative de l’organisation terroriste de s’implanter militairement près de la frontière.

Abordant ensuite la situation à Gaza, Netanyahou a accusé le Hamas de violer systématiquement la trêve en vigueur. Il a affirmé que plusieurs tentatives d’infiltration avaient été déjouées par les forces israéliennes, qui auraient “répliqué avec une puissance considérable”, éliminant de nombreux terroristes et en capturant d’autres dans des tunnels à Rafah.

Le chef du gouvernement a rejeté les critiques selon lesquelles Israël agirait sous contrainte ou avec l’approbation d’acteurs extérieurs, qualifiant ces affirmations de “mensonge absolu”. Il a insisté sur le fait que toutes les décisions opérationnelles sont prises par Israël seul : les réponses militaires passent par le ministre de la Défense avant d’être validées par lui-même, tandis que les actions immédiates de neutralisation de menaces sont menées automatiquement par Tsahal.

“Israël est seul responsable de sa sécurité”, a-t-il martelé, soulignant que l’armée agit “sans dépendre de quiconque” pour protéger le pays sur l’ensemble des fronts.

Le discours s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes sur les frontières nord et sud, alors que les critiques se multiplient sur la gestion de la sécurité nationale et sur l’avenir de la trêve fragile avec le Hamas.