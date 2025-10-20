Netanyahou : "Si j’avais écouté mes opposants, Israël aurait péri"
Il a vanté la force retrouvée du pays, promis l’élimination totale du Hamas et assuré que "la paix se fait avec les forts, pas avec les faibles"
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prononcé un discours offensif à la Knesset lors de l’ouverture de la session d’hiver, défendant la poursuite de la guerre contre le Hamas et l’accord de cessez-le-feu assorti de la libération des otages.
Selon lui, c’est l’avancée de Tsahal au cœur de Gaza City, “dernier bastion du Hamas”, qui a forcé le mouvement terroriste à accepter l’accord actuel. “Si j’avais écouté ceux qui demandaient d’arrêter la guerre, Israël aurait subi une défaite écrasante et tout le pays serait monté au ciel dans la fumée nucléaire”, a-t-il lancé, visant directement l’opposition.
Netanyahou a affirmé que le Hamas avait violé le cessez-le-feu la veille, tuant des soldats israéliens à Rafah, et que l’armée avait riposté par des frappes massives — “153 tonnes d’explosifs sur des dizaines de cibles”. “La trêve n’est pas un permis pour menacer Israël”, a-t-il averti. Se félicitant d’avoir “renforcé la dissuasion” et “redressé la stature” du pays, il a promis que “le Hamas sera éliminé militairement et politiquement à la fin de la deuxième phase du cessez-le-feu”. Tout en se voulant intransigeant, le Premier ministre a conclu sur une note plus diplomatique : “La paix se fait avec les forts, pas avec les faibles. Et aujourd’hui, tout le monde sait qu’Israël est plus fort que jamais.”