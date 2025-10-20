Netanyahou : "Si j’avais écouté mes opposants, Israël aurait péri"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prononcé un discours offensif à la Knesset lors de l’ouverture de la session d’hiver, défendant la poursuite de la guerre contre le Hamas et l’accord de cessez-le-feu assorti de la libération des otages.

Selon lui, c’est l’avancée de Tsahal au cœur de Gaza City, “dernier bastion du Hamas”, qui a forcé le mouvement terroriste à accepter l’accord actuel. “Si j’avais écouté ceux qui demandaient d’arrêter la guerre, Israël aurait subi une défaite écrasante et tout le pays serait monté au ciel dans la fumée nucléaire”, a-t-il lancé, visant directement l’opposition.

Netanyahou a affirmé que le Hamas avait violé le cessez-le-feu la veille, tuant des soldats israéliens à Rafah, et que l’armée avait riposté par des frappes massives — “153 tonnes d’explosifs sur des dizaines de cibles”. “La trêve n’est pas un permis pour menacer Israël”, a-t-il averti. Se félicitant d’avoir “renforcé la dissuasion” et “redressé la stature” du pays, il a promis que “le Hamas sera éliminé militairement et politiquement à la fin de la deuxième phase du cessez-le-feu”. Tout en se voulant intransigeant, le Premier ministre a conclu sur une note plus diplomatique : “La paix se fait avec les forts, pas avec les faibles. Et aujourd’hui, tout le monde sait qu’Israël est plus fort que jamais.”