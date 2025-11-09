Netanyahou veut créer une commission d'enquête alternative sur le 7 Octobre

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est entretenu vendredi dernier avec le député du Likoud Ariel Kellner pour discuter de la promotion d'un projet de loi visant à créer une commission d'enquête alternative sur le massacre du 7 octobre. Selon une source proche du dossier, aucun progrès n'a été enregistré dans l'avancement de cette initiative législative.

Cette révélation a suscité de vives réactions dans l'opposition. Le député Vladimir Beliak, du parti Yesh Atid, a accusé Netanyahou de "continuer à maltraiter les familles endeuillées et toutes les victimes de la guerre", ajoutant qu'une "commission d'enquête nationale sera créée, point final". De son côté, la députée Naama Lazimi a écrit sur X : "Netanyahou envoie donc Kellner comme mandataire pour faire adopter une loi qui l'exonérera de toute responsabilité dans le massacre survenu sous sa gouvernance ? Qui aurait cru que le financier du Hamas agirait ainsi ?"

La Knesset doit tenir lundi, à la demande de l'opposition, un débat en présence du Premier ministre sur "la création d'une commission d'enquête nationale pour examiner la défaillance du 7 octobre". Yesh Atid a déclaré que "765 jours après le déclenchement de la guerre du 7 octobre, le gouvernement israélien refuse de créer une commission d'enquête nationale qui apporterait des réponses aux familles endeuillées. Nous ne cesserons pas de nous battre pour elles."

Cette discussion intervient quelques jours avant la date limite à laquelle le gouvernement doit répondre à une pétition déposée devant la Cour suprême concernant la mise en place d'une commission d'enquête nationale. Il convient de noter que la décision judiciaire stipule qu'"il n'y a pas de véritable controverse quant à la nécessité même de créer une commission nationale dotée de larges pouvoirs d'enquête."