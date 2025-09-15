"Nous allons achever la conquête de Gaza-ville et nous y construirons un poste de police face à la mer", déclare Ben Gvir

Articles recommandés -

Lors d’une cérémonie de Roch Hachana organisée ce lundi à l’École de police, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a présenté sa vision pour l’année à venir et formulé une annonce remarquée concernant l’avenir de Gaza.

Dans son allocution, le ministre d'extrême droite a salué « le courage et le dévouement » de la police israélienne, rappelant son rôle en première ligne de la sécurité du pays. Il a également mis en avant les investissements récents dans le logement des policiers, citant notamment de nouveaux projets à Sderot, Beer Sheva, Beit Shemesh et dans le quartier de Nachlaot à Jérusalem.

Mais c’est sa conclusion qui a retenu l’attention : le ministre, fervent partisan du renouveau de l'implantation juive à Gaza, a déclaré envisager la création d’un quartier de police à Gaza une fois les combats terminés. « Avec l’aide de Dieu, je planifie déjà le prochain quartier pour les policiers, qui sera situé dans l’un des plus beaux endroits du Moyen-Orient. Nous achèverons la conquête de la ville de Gaza et y établirons un magnifique quartier de police face à la mer. L'implantation juive apporte la sécurité, et le temps est venu pour un tel mouvement juive à Gaza. »