Nouveau coup dur pour Aryeh Deri : un autre cadre du parti Shas annonce son départ

Le parti orthodoxe séfarade Shas traverse une nouvelle secousse politique. Une semaine après l’annonce du départ du député Moshe Arbel, un autre haut responsable du mouvement, Yaakov Mergui, a annoncé dimanche qu’il quitterait la vie politique et ne se représenterait pas aux prochaines élections.

Figure importante du parti Shas, Yaakov Margi met ainsi fin à plus de vingt ans de carrière parlementaire au sein du parti dirigé par Aryeh Deri. Député et vice-président de la Knesset, il a occupé plusieurs postes ministériels au fil des années, notamment ceux de ministre des Affaires sociales et de ministre des Services religieux.

Mergui avait débuté son parcours politique au sein du Shas dans les années 1990. Il avait également occupé des fonctions importantes dans l’appareil du mouvement, notamment comme directeur général du parti et président d’un conseil religieux.

Cette nouvelle défection intervient dans un contexte délicat pour Aryeh Deri et le Shas, déjà fragilisés par l’annonce récente de la démission de Moshe Arbel de la Knesset. Ce dernier a été remplacé par l’ancien député Erez Melloul.

Dans sa lettre adressée à Aryeh Deri, Moshe Arbel avait remercié le président du Shas ainsi que les membres du Conseil des sages de la Torah, évoquant «un grand privilège» d’avoir pu travailler à ses côtés.

Le départ successif de deux figures importantes du mouvement en l’espace de quelques jours alimente les interrogations sur les tensions internes au sein du Shas et sur l’avenir politique du parti orthodoxe, l’une des principales forces religieuses de la scène politique israélienne.