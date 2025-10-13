"On revient à des illusions de paix mondiale", dénonce Smotrich

Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a participé à une étude nocturne de la Torah à l'approche de Simhat Torah et a déclaré : « Nous voulons davantage, nous ne sommes en aucun cas prêts à accepter que les nazis survivent à Gaza, nous devons aller jusqu'à l'anéantissement total du Hamas. »

Il a également exprimé ses inquiétudes concernant la visite du président américain Donald Trump, déclarant que « l'on revient maintenant à des rêves et des illusions de paix mondiale – nous avons vu comment ces rêves se sont brisés pour nous au cours des dernières décennies ». Il a conclu : « Nos cœurs saignent tous depuis deux ans. Lorsqu'ils souffrent, nous souffrons aussi ; lorsque le cœur des familles est brisé, le nôtre l'est également. Les otages reviennent juste à temps. »

Rappelons que le ministre des Finances n'a pas participé aux discussions et négociations ayant mené à la signature de l'accord Trump et a vivement critiqué la décision d'arrêter l'opération de conquête de la ville de Gaza, la qualifiant de « grave erreur ». Il a écrit sur son compte X : La décision du Premier ministre d'arrêter l'offensive à Gaza et de mener pour la première fois des négociations sans pression militaire est une grave erreur. C'est la recette assurée pour des manœuvres dilatoires du Hamas et une érosion progressive de la position israélienne, tant concernant la libération des otages en une seule étape dans les 72 heures que l'objectif principal de la guerre : l'élimination du Hamas et le désarmement complet de Gaza. »