Otzma Yehudit ne cherche pas à renverser Netanyahou, affirme un député malgré les menaces du parti

Malgré les menaces répétées du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir de retirer son parti de la coalition si Israël n’intensifie pas ses opérations contre le Hamas, un député d’Otzma Yehudit assure que la formation n’a pas pour objectif de faire tomber le gouvernement.

Yitzhak Kroizer, élu novice, a déclaré dans un entretien au Times of Israel que son groupe ne « travaille jamais pour renverser le gouvernement » et que son rôle est de « défendre les valeurs de la droite » pour lesquelles il a été élu. Ses propos visent à atténuer la portée des ultimatum lancés par Ben-Gvir, qui a fixé au Premier ministre Benjamin Netanyahu des exigences incluant la destruction des capacités du Hamas et l’adoption de la peine de mort pour terroristes, conditionnant le maintien de son parti dans l’exécutif à des avancées rapides.

Kroizer a toutefois maintenu la pression : « Le pistolet est sur la table », a-t-il dit, affirmant que si le gouvernement ne revenait pas à la « destruction » des organisations terroristes, la coalition serait un jour « en danger ». Sur le plan arithmétique, le retrait d’Otzma Yehudit ne provoquerait pas automatiquement la chute de l’exécutif : Netanyahu dispose aujourd’hui d’une majorité relative de 60 sièges sur 120 ; la sortie du parti laisserait la coalition à 54 sièges, fragilisant sa capacité législative mais sans garantir une motion de défiance victorieuse, qui nécessite 61 voix.

Le discours du député illustre l’extrémisme de certaines lignes du parti. Kroizer réclame non seulement le démantèlement du Hamas, mais aussi la « souveraineté », la colonisation et « l’encouragement à l’émigration » des Palestiniens de Gaza, positions que le Premier ministre a publiquement refusées. Interrogé sur des déclarations antérieures selon lesquelles « la bande de Gaza doit être aplatie » et que « tout le monde a une seule sentence, la mort », Kroizer a tenté de s’en expliquer : il dit viser uniquement « ceux qui ont participé aux massacres », et nie, selon lui, toute volonté de génocide.

La volte-face affichée par Kroizer, menace verbale mais refus de provoquer une crise gouvernementale, montre la stratégie d’Otzma Yehudit : conserver l’influence en exerçant une pression maximale sur Netanyahu sans déclencher d’élections anticipées susceptibles de réduire son poids politique.