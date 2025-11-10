Peine de mort pour les terroristes : le projet de loi pourrait ne pas obtenir la majorité

La Knesset s'apprête à voter ce lundi en première lecture un projet de loi instaurant la peine de mort pour les terroristes, mais le texte pourrait ne pas obtenir la majorité au sein de la coalition gouvernementale. Une opposition inattendue est venue du camp orthodoxe : le rabbin Landau a ordonné dimanche soir aux députés du parti Degel HaTorah de voter contre cette proposition.

Le ministre Bezalel Smotrich se trouve dans une position délicate, alors qu'il a déjà annoncé boycotter les votes de la coalition, sans préciser s'il fera une exception pour ce texte.

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir n'a pas mâché ses mots contre le parti orthodoxe : "Malheureusement, Gafni a encore choisi sa vieille alliance avec Tibi", a-t-il déclaré, faisant référence au député arabe Ahmad Tibi. "Cette dérive constante de Gafni vers la gauche va à l'encontre de ses électeurs, eux-mêmes persécutés par la gauche. La peine de mort pour les terroristes fera justice et aura un effet dissuasif, y compris pour les familles orthodoxes victimes d'attentats."

L'entourage du rabbin Landau justifie cette position par des considérations sécuritaires : "Il y a ici un danger imminent. Si les Arabes dans le monde entier voient que nous faisons une telle chose, cela pourrait provoquer des effusions de sang." Les conseillers du rabbin soulignent également l'aspect juridique : "De toute façon, il n'y a aucune chance qu'un tribunal approuve la peine de mort, c'est donc une provocation gratuite."

Lors du débat en commission parlementaire, Gal Hirsch, coordinateur pour les otages et les personnes disparues, a révélé que le Premier ministre Benjamin Netanyahou soutient cette initiative. Hirsch a expliqué avoir changé d'avis depuis un précédent débat, où il s'opposait au texte par crainte pour les otages encore en vie : "L'opposition que j'avais alors s'est atténuée, c'est un outil supplémentaire dans la lutte contre le terrorisme."

Un accrochage a d'ailleurs opposé Gal Hirsch et Ben Gvir, le premier demandant que les responsables des otages conservent un pouvoir d'appréciation, ce que le ministre a catégoriquement refusé.

Le conseiller juridique de la Knesset a rappelé que la peine de mort existe déjà théoriquement dans l'arsenal législatif israélien, mais n'est jamais appliquée pour des raisons politiques, s'interrogeant sur l'utilité réelle de ce nouveau texte.